Клиентке косметологического салона в Сургуте изуродовали лицо Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре
В Сургуте возбуждено уголовное дело за оказание небезопасных косметологических услуг.
В следственном комитете сообщают, что в мае прошлого года в косметологическом салоне, расположенном по улице Григория Кукуевицкого города Сургут 63-летней местной жительнице провели процедуру биоревитализации и нитевого лифтинга лица, из-за которой лицо пациентки повреждено и обезображено.
Следователи выяснили, что салон не имеет лицензии на проведение медицинской деятельности в области косметологии, помещение салона не соответствует установленным Министерством здравоохранения РФ стандартам оснащения, в том числе отсутствуют условия для стерилизации медицинского оборудования.
По уголовному делу продолжается расследование.
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