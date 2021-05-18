Клиентке косметологического салона в Сургуте изуродовали лицо Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте возбуждено уголовное дело за оказание небезопасных косметологических услуг.

В следственном комитете сообщают, что в мае прошлого года в косметологическом салоне, расположенном по улице Григория Кукуевицкого города Сургут 63-летней местной жительнице провели процедуру биоревитализации и нитевого лифтинга лица, из-за которой лицо пациентки повреждено и обезображено.

Следователи выяснили, что салон не имеет лицензии на проведение медицинской деятельности в области косметологии, помещение салона не соответствует установленным Министерством здравоохранения РФ стандартам оснащения, в том числе отсутствуют условия для стерилизации медицинского оборудования.

По уголовному делу продолжается расследование.

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