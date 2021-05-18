Жительница Белоярского, продавая холодильник, лишилась своих денег Фото: pixabay.com

Жительница Белоярского решила продать холодильник, кухонный гарнитур, детскую стенку и компьютерный стол. По просьбе матери её дочь разместила объявления и женщине позвонил покупатель холодильника. Он заверил, что может купить и гарнитур, но так как находится не в городе, то переведёт деньги на карту, а вещи потом заберёт другой человек. Югорчанка согласилась.

Для того, чтобы провести платёж собеседник попросил номер карты и код из смс. Мужчина, получи доступ к мобильному банку начал переводы. Сначала он изучил счета, обнаружив там приличные суммы. В итоге мошенник снял с карт женщины 149 тысяч 500 рублей.

Преступником оказался житель Калужской области, который умело играл роль покупателя, а потом украл деньги. Мужчина на тот момент нигде не работал и имел условный срок за аналогичное преступление. Свою вину он признал и вернул деньги югорчанке.

Сейчас он обвиняется по статье «Кража», уголовное дело уже направлено в суд.