Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 мая 2021 года увеличилось на 40 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжают появляться новые случаи заболевания коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 40 случай коронавирусной инфекции в 10 муниципалитетах. С марта прошлого года зарегистрировано и лабораторно подтверждено 56 854 случая COVID-19.

По клинической картине: на момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония, 2 человека болели ковидом бессимптомно. Контакт установлен в 40 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 380 югорчан, сняты с наблюдения – 215 408 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 502 человека, всего прошли обследование 1 678 311 жителей Югры.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлено: в Нижневартовске - 14 и Сургуте – 11.

Также коронавирус зафиксирован за день: в Ханты-Мансийске – 3; Сургутском районе – 3; Нягани – 2; Нефтеюганском районе – 2; Нижневартовском районе – 2; Когалыме – 1; Советском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 25 пациентов остаётся тяжелым, 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 795 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 58 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 55 616 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 8 183 новых случая коронавируса в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 957 756 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 4 572 226 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба.