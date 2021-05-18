Югорчанка, доверилась сотрудникам банка и "подарила" им 1,5 миллиона рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зафиксировано 16 случаев мошенничества. Так, 50-летней жительнице Радужного позвонили представители службы безопасности и рассказали о мошенниках, настойчиво посоветовав оформить кредит, снять деньги и перевести их на безопасные счета. Югорчанка решила сэкономить своё время и воспользоваться помощью собеседников, которые предложили взять займ через приложение. Она передала звонившим все карты, а в итоге потеряла 190 тысяч рублей. Но и это не напугало северянку, она не заподозрила никакого подвоха, продолжила сотрудничать с аферистам и в общей сложности отдала преступникам 1,5 миллиона.

В Ханты-Мансийске на уловку мошенников попалась 25-летняя девушка. Ей мнимые сотрудники банка предложили заменить карту. Она продиктовала данные своего личного кабинета, даже указала код, а преступники списали с её карты 80 тысяч рублей.

Пенсионерка из Сургута, поверив аферистам, обошла несколько банкоматов и с различных карт, в том числе и кредитных, сняла 400 тысяч, и перевела на "безопасные" счета.

В Сургутском районе в полицию обратилась 39-летняя женщина. Она пояснила, что мошенники обманули её под предлогом выдачи онлайн-кредита. Пообещали ей займ на выгодных условиях и югорчанка не смогла отказаться. Но за услуги ей пришлось отдать почти 200 тысяч личных сбережений.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.