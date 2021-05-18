В Югре бывший гендиректор предприятия вернул 338 миллионов долга по налогам Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против 59-летнего руководителя коммерческой организации, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как выяснили следователи, подозреваемый, являлся генеральным директором и единственным учредителем сургутского предприятия в сфере обслуживания нефте и газо-добывающего оборудования. В течение 2015 – 2016 годов он не платил налоги создавал фиктивные документы с 18 предприятиями, которые якобы выполняли подрядные работы для общества. Но фактически все работы выполнялись работниками общества, возглавляемого подозреваемым, самостоятельно. В результате не оплачивались налоги на 235 миллионов рублей.

Следователи арестовали банковские счета предприятия, а также имущество подозреваемого на 155 миллионов рублей.

Подозреваемый, испугавшись ответственности раскаялся в преступлениях и возместил в полном объеме долг по налогам, пени и штрафы на общую сумму 338 миллионов рублей.

Так как директор впервые совершил такое преступление и полностью погасил задолженность уголовное дело против него прекращено.