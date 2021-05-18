В окружной столице Югры состоится XII Международный IT-Форум Фото: Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО - Югры

В Ханты-Мансийске состоится XII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС, ключевой темой которого в этом году станет развитие и использование технологий искусственного интеллекта.

В форуме примут участие представители российских и иностранных органов власти, IT-компании, общественные и научные организации, а также дипломатический корпус. Обсуждения коснутся 15 тематических направлений: «Искусственный интеллект», «Цифровая трансформация в условиях пандемии COVID-19», «Большие данные», «Безопасность в цифровой среде», «Умный город и его стандарты», «Цифровая трансформация образования», «Мое здоровье в едином цифровом контуре» и другие. Значительная часть мероприятий будет касаться реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Участие приглашенных экспертов и спикеров, представителей компаний-партнёров форума и СМИ пройдет в очном формате с соблюдением масочного режима. Остальные участники, смогут наблюдать за работой форума онлайн. Ознакомиться с программой мероприятия, пройти регистрацию и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте форума.