В Югре регистрируются случаи гибели людей при использовании маломерных судов Фото: ГИМС МЧС России по по ХМАО-Югре

После таянья льда на реках в Югре уже происходят трагедии и случаи гибели людей при использовании маломерных судов. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России напоминает югорчанам, что использовать маломерное судно можно после его регистрации, прохождения освидетельствования и классификации, для ранее не классифицированных судов. - Зачастую владельцы, пытаясь усовершенствовать своё судно, самостоятельно вносят конструктивные изменения, переоборудуют его, устанавливают более мощные моторы, что может быть опасным. Конструкция корпуса маломерного судна, размеры и взаимное расположение его элементов должны обеспечить: прочность и водонепроницаемость, остойчивость маломерного судна, надежность и безопасность технической эксплуатации корпусных конструкций, сообщают в ГИМС МЧС России по по ХМАО-Югре. Кроме того, специалисты напоминают, что использование судна при отсутствии индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту, или их неисправности запрещается.