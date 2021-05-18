За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений, по горячим следам раскрыто 39, из них: 8 краж, в том числе 2 квартирные, 1 преступление в сфере экономики, 2 грабежа, 9 фактов незаконного оборота наркотиков.

В дежурную часть ОМВД России по городу Мегиону обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала, что она украла из квартиры по проспекту Победы пуховик и ботинки на сумму 9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под подпиской о невыезде.

Сотрудником одного из банков Нефтеюганска обнаружены 5 тысяч рублей с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело и ведётся проверка.

Кроме того, раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления.

В Берёзово 18-летний молодой человек через окно залез в чужую квартиру по улице Гагарина. Откуда украл комплект бижутерии стоимостью 1 тысяча рублей, принадлежащий пенсионерке. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.