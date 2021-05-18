Погода в Югре на 18 мая 2021 года: местами кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 18 мая 2021 года: Температура воздуха днём +10, +15°С, в юго-западных районах до +20 °С, в северных и восточных районах до +5°. Температура воздуха ночью +7, +12 ºС, при прояснениях -1, +4 °С. Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днём местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, северный, ночью 5 - 10 м/с, днем 8 - 13 м/с.

По Ханты-Мансийску: Температура воздуха днём +13, +15°С, ночью +8, +10 ºС. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ночью гроза, туман. Ветер северный, ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с.