Югорчанке грозит наказание за кражу денег у пенсионерки Фото: Татьяна Коркина

Прокурор Берёзовского района утвердил обвинение заключение по уголовному делу против местной жительницы. Она обвиняется в преступлении по статье "кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину".

Во время расследования выяснилось, что обвиняемая с декабря 2020 года по январь 2021 года под предлогом оказания помощи пенсионерке в оплате коммунальных счетов, воспользовалась её телефоном. С помощью приложения «Мобильный банк» она перевела деньги в сумме 46 тысяч рублей на свой банковский счёт.

Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в суд . Ей грозит максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.