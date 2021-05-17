В Нягани заканчивают обработку от клещей Фото: Администрация Нягани

В Нягани закончили первый этап обработки территорий от клещей. В первую очередь обработаны социальные объекты, а именно детские площадки, школы, сады, спортивные объекты, а также территория городского кладбища и скверы в районе посёлка Западный. Специалисты обрабатывают территории безопасным раствором «Акаритокс», который на практике показал свою эффективность в борьбе с опасными насекомыми. Несмотря на безопасность раствора, специалисты рекомендуют жителям города не прогуливаться по тем участкам, возле которых есть соответствующие предупреждающие надписи о проведении противоклещевой обработки. Полностью безопасными прогулки по обработанной территории станут через три дня после акарицидных процедур. Дату проведения работ можно ознакомиться на соответствующей табличке.

Напомним, жителей Нягани приглашают на вакцинацию против клещевого энцефалита.