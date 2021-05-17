В Ханты-Мансийске объявили лидеров Первенства округа по спортивному туризму Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»

В Ханты-Мансийске поздравили победителей Первенства округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юношей и девушек 16-18, 14-15 лет, 13 лет и младше, которое проводили в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.

В соревнованиях участвовали более 60 спортсменов из Сургута, Радужного, Лангепаса, Нижневартовска, Нягани, Ханты-Мансийска и Пыть-Яха.

На протяжении трёх дней и под палящим солнцем, и под проливным дождём спортсмены усердно боролись за медали в личной, связке и командной дисциплинах. Пройдены километры трассы, преодолены препятствия: параллельные перила, маятник, подъем и спуск по перилам, переправа по бревну, подъем и спуск по наклонной навесной переправе.

В общекомандном зачёта лидерами стали представители Ханты-Мансийска. На втором месте Нягань. Бронза досталась команде Сургута.