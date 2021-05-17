В Югре пенсионерка пыталась заработать на инвестициях Фото: pixabay.com

В полицию Нижневартовска обратилась пенсионерка и рассказала, что стала жертвой мошенников. Она "купилась" на сказку о легком заработке в Интернете.

В соцсети «Facebook» она увидела рекламу «Инвестиции для пенсионеров» и заинтересовалась, а затем перешла по ссылке, указав свой номер телефона для обратной связи. Ей позвонил "финансовый специалист" одного из банков и рассказал об условиях участия в торгах, а также представил трейдера. Для удобства общения с трейдерами мужчина предложил использовать приложение «Skype».

По советам аферистов женщина зарегистрировалась на сайте trade.lega-l.com и перевела первый депозит в размере 20 тысяч рублей. Под руководством мнимых финансистов заявительница начала проводить сделки и ей удалось получить первую прибыль почти в 1,5 тысячи рублей. На этом женщина не остановилась, продолжала переводить депозиты и проводить торги. Чтобы удержать пенсионерку «на инвестициях» аферисты переводили на счёт женщины прибыль от сделок. Азарт быстрого заработка привел к тому, что женщина переводила крупные суммы на счета мошенников, используя личные сбережения, а также кредитные деньги.

Спустя время на электронную почту пенсионерки пришло письмо с информацией о блокировке депозитного счета и требованием пополнения счета на сумму 1 миллиона рублей. Пенсионерка перевела 400 тысяч, но трейдер сказал, что этой суммы недостаточно для разблокировки счёта, тогда потерпевшая обратилась в полицию.

В итоге женщина подарила мошенникам больше 2 миллионов 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.