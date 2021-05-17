За неделю в Югре потушили 8 лесных пожаров Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю на землях Кондинского, Советского, Сургутского и Юганского лесничеств потушили 8 пожаров общей площадью 127,7 гектара.

Причиной возгораний стал человеческий фактор, а именно в результате несоблюдения людьми правил пожарной безопасности в лесах, выжигания сухой травы и перехода в лес огня с прилегающих земель других категорий.

На сегодняшний день ведутся работы по тушению 4 возгораний в Кондинском лесничестве общей площадью 53,50 гектара, одно из них площадью 5 гектаров уже локализовано. Причиной лесных пожаров в Кондинском районе стали грозы.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии, сегодня в регионе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности. В течение дня специалисты будут контролировать леса округа с воздуха.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 17 лесных пожаров общей площадью 237,97 гектара. Чаще всего пожары происходили по вине людей.

Спасатели региона напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах региона, о запрете пала сухой растительности.

О пожарах следует сообщить в специализированную диспетчерскую службу Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46; по прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по телефону службы экстренного реагирования 112.