В Нижневартовске из горящей квартиры спасли двоих детей

В Нижневартовске спасли двоих детей из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске загорелась квартира по улице Мира. На место происшествия сразу выехали две пожарные машины и приехали через три минуты. Спасатели увидели, что огонь и дым выходит с балкона на третьем этаже девятиэтажки.

- Когда подъехали открытое пламя было видно из окна балкона третьего этажа. Приступили к эвакуации. На этажах еще оставались люди. Начали поквартирный обход. Выводили людей, и обратно. В одной из комнат горящей квартиры обнаружили двоих детей. Они не понимали, что происходит. Скорее всего спали и только проснулись от запаха дыма - рассказывает помощник начальника караула Виталий Петровичев.

За 7 минут пожарные смогли потушить пожар. Кроме того они спали двоих детей и эвакуировали ещё 28 человек. Никто из людей не пострадал. Сгорела внутренняя отделка балкона на площади 6 квадратных метров, оконная рама, кухня закопчены по всей площади. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.