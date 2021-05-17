Физрук из Нижневартовска ответит в суде за изнасилование школьниц Фото: pixabay.com

Следственные органы Нижневартовска завершили расследование уголовного против учителя физкультуры одной из школ города, который обвиняется в 6 преступлениях. С сентября 2015 по февраль 2020 год обвиняемый насиловал в школе учениц.

Во время расследования потерпевшими признали 5 учениц обвиняемого, четырём из них на момент преступлений было от 15 до 17 лет, ещё одной девочке, с которой разговаривал на тему сексуальных отношений, тем самым возбуждая нездоровый интерес и половое влечение, было 12 лет. У двоих школьниц развилось временное психическое расстройство.

Следователи допросили больше 110 человек, а именно: одноклассники, друзья, знакомые и родственники школьниц и обвиняемого и педагоги школы. Также проведено 9 судебных экспертиз.

Обвиняемый вину не признал, но следователями сего вина доказана и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Кроме того, в суд направлено уголовное дело против бывшего директора школы, которая покрывая учителя физкультуры, скрывала его преступления.