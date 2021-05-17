Югорчанин хотел встретится с девушкой в театре и заплатил 102 тысячи за билеты Фото: pixabay.com

В сургутскую полицию обратился 42-летний мужчина и рассказал, что стал жертвой мошенников.

Полицейские выяснили, что югорчанин на сайте знакомств познакомился с девушкой и во время переписки она предложила потерпевшему вместе пойти на спектакль и для покупки билетов в театр, предоставила ссылку на сайт организации.

Мужчин оформил покупку билетов, ввёл реквизиты своей банковской карты и код, который пришел ему в сообщении. А затем ему пришло уведомление, что оплата не прошла. Тогда мужчина повторил операцию и ввёл ещё два кода, пришедшие ему от банка, после чего с его счёта списалось 8 тысяч рублей.

Сургутянин обратился в техническую поддержку сайта для отмены покупки и возврата денег, после чего ему на телефон пришла новая ссылка, подумав, что списанные деньги ему вернутся заявитель снова ввёл данные карты. Вместо возврата он снова потерял 8 тысяч рублей. Сургутянин попытался ещё раз повторить операцию и на этот раз списалось 85 тысяч рублей. В итоге сумма ущерба достигла 102 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», по которой аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.