Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 мая 2021 года увеличилось на 43 человека Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 43 новый случай коронавируса. За весь период пандемии в регионе выявлено 56 814 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления признаки ОРВИ установлены у 31 человека, диагноз «пневмония» поставлен 12 заболевшим. Контакт установлен в 41 случае, по 2 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 419 человек, сняты с наблюдения – 215 222 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследованы 2 484 человека, всего прошли обследование 1 677 809 югорчан.

За последние сутки случаи коронавируса выявлены в 14 муниципальных образованиях Югры: в Сургуте зарегистрировано 10 случаев, в Ханты-Мансийске – 8 случаев, в Нижневартовске – 8 случаев, в Нефтеюганске - 3, в Кондинском районе – 3, в Урае и Нижневартовском районе по 2 заболевших, в Нягани, Когалыме, Мегионе, Югорске, Лангепасе, Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе зарегистрировано по 1 больному коронавирусом.

Состояние 27 пациентов тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 795 человек, новых смертей за сутки не фиксируется. С марта прошлого года выписаны по выздоровлению 55 558 югорчан, в том числе за сутки вылечились 24 человека.