Угон авто, кражи, наркотики: в Югре зарегистрировано 162 преступления Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе 31-летний житель попал на чужой участок и, повредив замок, украл электродрели и пытался похитить электроинструменты и электроприборы. Возбуждено уголовное дело, неоднократно судимый нарушитель признал свою вину.

В Советском районе 44-летний мужчина угнал автомобиль со стоянки гостиничного комплекса в посёлке Ловинка. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске сотрудники ППС в лесу задержали 38-летнего мужчину, у которого нашли полимерный пакет с наркотиками массой 0,654 грамма. Возбуждено уголовное дело.

В Сургуте нашли подозреваемого в краже парфюмерной воды из магазина по улице 30 лет Победы. Молодой человек не оплатил духи на сумму 8 тысяч рублей и теперь находится под подпиской о невыезде.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 162 преступления, по горячим следам раскрыто 104.