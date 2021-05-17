Погода в Югре на 17 мая 2021 года: сильный ветер и гроза Фото: Юлия Кучеренко

C 15 по 17 мая по юго-западным районам Югры, а именно в Кондинском районе и Урае ожидается аномально жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более.

Кроме того, в отдельных районах округа ожидается гроза, ночью сильный дождь, туман, днём порывы ветра до 15 м/с.

Метеорологическая обстановка в Югре 17 мая: днём температура воздуха +20,+25 °С, местами +12,+17 °С, по юго-западным районам +30 °С. Ночью +9,+14 °С, местами +1,+6 °С, по юго-западу до +19 °С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём температура воздуха +22,+24 °С. Ночью +11,+13 °С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточной 6-11 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с.