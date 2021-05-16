Водителей Югры проверит ГИБДД

Массовые рейды в Сургутском районе запланированы на понедельник – 17 мая. Фото: соцсети

Госавтоинспекция Сургутского района проверит местных водителей на трезвость. Об этом сообщили в районной ГИБДД. Массовые рейды в Сургутском районе запланированы на понедельник – 17 мая. «Управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность», — сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что садясь пьяными за руль, вы подвергаете опасность не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.