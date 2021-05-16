Прогноз погоды в Югре на 16 мая

Жителей ждет кратковременный дождь и даже гроза Фото: pixabay.com

По информации Ханты-Мансийского гидрометцентра, 16 мая в большинстве районов Югры кратковременный дождь. Ветер переменных направлений умеренный, порывистый. Температура ночью +7,+12°С, по северным и восточным районам +1,+6°С, днем +21,+26°С, по юго-западу +27,+32°С, по северным и восточным районам +11,+16°С.

В отдельных городах Югры прогнозируется следующая температура: в Ханты-Мансийске ночью ожидается +11°С, днём +16°С; в Сургуте ночью +7°С, днём +13°С; в Нижневартовске ночью +6°С, днём +12°С; в Нефтеюганске ночью +8°С, днём +13°С; в Когалыме ночью +3°С, днём +11°С.