Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 мая 2021 года увеличилось на 45 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 45 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. С марта прошлого года в регионе выявлено 56 727 случаев заражения. Также сообщаем, что один пациент скончался.

По клинической картине: на момент выявления у 32 человек наблюдались признаки ОРВИ, у восьми диагностирована пневмония, у пяти болезнь никак не проявлялась. Контакт установлен в 44 случаях, по одному контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе на самоизоляции, находятся 5 987 человек, сняты с наблюдения 214 190 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 4 405 человек, всего прошли обследование 1 670 510 югорчан.

Картина заболеваемости по городам и районам выглядит следующим образом: Сургут - 9; Нижневартовск и Ханты-Мансийск - 6; Урай - 5; Нижневартовский район - 3; Лангепас, Нефтеюганск, Кондинский и Сургутский районы - 2; Когалым, Мегион, Нягань, Радужный, Югорск, Октябрьский, Советский и Ханты-Мансийский районы - 1.

В тяжелом состоянии находятся 30 пациентов, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 795 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 68 человек, за весь период пандемии вылечились 55 486 югорчан.