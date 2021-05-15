В Нефтеюганске прошел городской слет активистов Российского движения школьников

Фото: администрация Нефтеюганска

На Базе нефтеюганской школы №8 состоялся городской слет активистов Российского движения школьников «РДШ собирает друзей». В нем приняли участие 68 активистов муниципальных отделений и 13 педагогов-кураторов образовательных организаций.

Слет прошел в формате работы площадок, отражающих основные направления деятельности РДШ: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное направления.

Все команды и участники слета разработали и представили к обсуждению демоверсии проектов, которые планируют реализовать в ближайшее время. По итогам определилась шестерка лучших: СОШ № 2, 3, 4, 13, начальная школа №15 и лицей №1.

По результатам прохождения квиза лучшей стала команда школы №13. В рамках работы профессиональной образовательной площадки были отмечены педагоги СОШ №№ 3, 4, 13, 15.

По итогам заочного этапа конкурса «Лучшая команда РДШ» определилась следующая пятерка: СОШ №№ 3, 8, 10, 13 и лицей №1.

Завершился слет флешмобом «РДШ-широкая душа», а также вручением дипломов и памятных подарков самым активным участникам.