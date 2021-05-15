У юных нижневартовцев появятся новые возможности для занятия спортом Фото: Ольга Крыльцова

«Нижневартовск - город спорта» - это название проекта, который начнут реализовывать в городе в ближайшее время. Автором идеи выступили участники «Центра по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий «Спорт без границ».

Проект стартует в июне и продлится до конца августа. Его основная цель - расширить доступ детей к интересным видам физкультурно-оздоровительного движения.

Уже известно, что проект охватит ребятишек, живущих в 5, 10 и 15 микрорайонах. Им предложат участвовать в интересных спортивных мероприятиях, которые будут проходить по вечерам и в выходные дни.

Отметим, что сегодня в Нижневартовске функционируют 22 плоскостных сооружения, три из них отобраны для занятий с детьми.