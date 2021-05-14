Президент России Владимир Путин присвоил югорчанину почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации»

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11 мая 2021 года Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ. Госнаградами отмечены около ста представителей энергетической отрасли. В числе лучших энергетиков страны – работник «Россети Тюмень», югорчанин Иван Макеев.

За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу Ивану Макееву, электромонтеру по обслуживанию подстанций урайского филиала «Россети Тюмень», присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Иван Савастьянович 42 года успешно работает в энергетике. Имеет медаль «За трудовое отличие», знак «Ударник 11 пятилетки», Почетную грамоту «Минтопэнерго РФ», звания «Почетный энергетик» и «Ветеран электроэнергетики».

- Энергетика – профессия непростая, но очень интересная, а главное – нужная. Не жалею, что посвятил ей всю жизнь. Считаю, что важнее всего приносить своей работой пользу людям, – поделился впечатлениями Иван Макеев.

Всего указом Президента РФ за трудовые заслуги и вклад в развитие ТЭК отмечены 26 работников Группы «Россети». Поздравляем коллег с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности!