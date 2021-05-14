В Ханты-Мансийске проходят соревнования по спортивному туризму на пеших дистанциях Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Ханты-Мансийске на базе Центра зимних видов спорта имени Филипенко с 14 по 16 мая проходят соревнования окружного масштаба по спортивному туризму на пеших дистанциях.

Спортсмены из разных муниципалитетов борются за медали в разных возрастных категориях от детей до взрослых и от новичков до мастеров спорта.

Спортивный туризм является командным видом спорта, где участники бегают не только в личном первенстве, но и в группе, в команде, где поддержка каждого участника дорогого стоит. Это достаточно разнообразный и интересный вид спорта, который включает в себя множество видов: пешеходный, лыжный, водный, горный и так далее.

- Выражаю большую благодарность делегациям, участвующим в соревнованиях. Мы понимаем, что в связи с пандемией подготовка к сезону практически отсутствовала но, несмотря на это спортсмены продолжают принимать участие в стартах. Желаю участникам побед и стремления к новым вершинам - комментирует Екатерина Трофимова, заместитель главного судьи соревнований, города Радужный.

Впереди ещё два соревновательных дня, 15 мая, в 10:00 состоятся соревнования на дистанции пешеходная — короткая, а 16 мая, в 09:30 на дистанции пешеходная – эстафета.