В Югре запускают бесплатный онлайн-курс «Сити-фермер Югры – 2021» Фото: pixabay.com

В Югре запускают первый цикл бесплатного онлайн-курса «Сити-фермер Югры – 2021». Двухнедельный цикл курса начнётся с 22 мая, а зарегистрироваться и участвовать в нём могут совершеннолетние жители округа, желающие выращивать агрокультуры во дворе, в гараже, на балконе. Запись доступна по ссылке до 20 мая.

Сити-фермерство является новым направлением, объединяющим в единое целое агро- и аквакультурные технологии, передовые инженерные и информационно-технологические решения, а также новые бизнес-модели для того, чтобы обеспечить жителей городов будущего свежими продуктами питания и сделать это эффективнее традиционного сельского хозяйства. Курс будет полезен представителям предприятий гостинично-ресторанного бизнеса, действующим предпринимателям. Организатором онлайн-курса является Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры при поддержке Деппромышленности региона.