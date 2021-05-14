В Югре работник одного из предприятий ответит за кражу телефона и инструментов Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники уголовного розыска МОМВД России «Нижневартовский» раскрыли кражу сотового телефона и электроинструментов.

Накануне в дежурную часть обратился мужчина - представитель одной из организаций района, с заявлением о том, что в здании предприятия, расположенного в Нижневартовском районе, кто-то украл телефон, аккумуляторный перфоратор, ударную дрель, шуруповерт, принадлежащие учреждению.

Оперативники выяснили, что гаджет и электроинструменты украл 37-летний житель города Нижневартовска, который работал в этой организации. В полиции мужчину допросили и он признался в преступлении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Напомним, ранее мы писали, как бывший адвокат из Советского района получил срок за кражу нефти. Он отсидит в исправительной колонии общего режима.