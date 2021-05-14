В Сургуте за распространение порнографии посадили журналиста Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югра

Следователи отдела по расследованию особо важных дел собрали достаточно доказательств для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в вымогательстве и распространении порнографических материалов.

Подсудимый, который являлся учредителем и генеральным директором СМИ ООО «Общественное телевидение Югры», а также администратором сайта сетевого издания о октября 2015 года – главным редактором и администратором сайта СМИ «Чиновник.ру», а затем и главным редактором и администратором домена «Чиновник.ком». С августа 2015 по декабрь 2016 года она размещал на страницах возглавляемых изданий ложную информацию о предпринимателях, руководителях коммерческих организаций, государственных и муниципальных служащих, а также представителей от ХМАО – Югры в Совете Федерации Федерального собрания РФ.

В феврале 2016 года подсудимый вымогал у одного из депутатов Думы Нефтеюганска 3,5 миллионов рублей, угрожая опубликовать ложную провокационную статью о нём и его близких. Потерпевший не смог собрать требуемую сумму и вымогатель опубликовал о нём обещанную информацию.

Кроме того, в декабре 2016 года он разместил материалы порнографического содержания с изображением одного из его знакомых, который его раздражал.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, в зале суда он заключен под стражу.