Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 мая 2021 года увеличилось на 47 человек Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса в Югре всё ещё продолжается. За минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 47 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах. С марта прошлого года в регионе выявлено 56 682 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 30 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 46 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 430 человек, сняты с наблюдения 212 548 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 4 046 человек, всего прошли обследование 1 666 105 югорчан.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске – 10; Сургуте – 8 и Нижневартовске – 7.

Также случаи коронавируса зафиксированы за сутки: в Нефтеюганске – 5; Урае – 5; Лангепасе – 2; Нягани – 2; Кондинском районе – 2; Когалыме – 1; Мегионе – 1; Березовском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1; Октябрьском районе – 1; Сургутском районе – 1.

В тяжелом состояние находятся 31 пациент, 20 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 794 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 58 человек, за весь период пандемии вылечились 55 418 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 9 462 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 756 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 115 116 летальных исходов, выздоровели 4 537 634 человека.