В Нижневартовске за взятки задержали сотрудников нефтедобывающей компании Фото: pixabay.com

В Нижневартовске следственными органами возбуждено уголовное дело против двоих сотрудников нефтедобывающей компании, которые подозреваются по статье "коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

Как сообщают в следственном комитете сообщают, что подозреваемые, занимали должности главного механика и заместителя главного механика Нижневартовского филиала ООО «РН-Бурение». В ноябре прошлого года они получили от одного из предпринимателей, с которым предприятие заключило контракты на обслуживание нефтедобывающего оборудования, вознаграждение в сумме 900 тысяч рублей.

Деньги им "заплатили" за покровительство при исполнении контрактов. Предприниматель вынуждено скрывал от полиции незаконную деятельность, боясь препятствий со стороны подозреваемых, в том числе за отказ в приёмке работ по надуманным причинам.

О преступлениях узнали сотрудники службы собственной безопасности нефтедобывающего предприятия. ОМОН уже обыскал рабочие места преступников и их жильё, где нашлись подозрительные документы для следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.