В Когалыме проведут интеллектуально-тактическую игру «Музейный квест» Фото: Администрация города Когалыма

В Когалыме в преддверии празднования Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, сотрудники Музейно-выставочного центра проведут интеллектуально-тактическую игру «Музейный квест». Увлекательная игра создана для приобщения югорчан к изучению истории края и города Когалыма, а также для популяризации музейной культуры.

Игры подарит участникам положительный заряд и незабываемые эмоции, укрепит и объединит командный дух. Игра построена на выполнении логических и познавательных заданий, основанных на знании разных фактов и событий, разгадывании ребусов и загадок на смекалку. По требованиям игры, необходимо при себе иметь: мобильный телефон, фотоаппарат или видеозаписывающее устройство и любой автомобиль, так как в игре будут задействованы улицы, площади и достопримечательности города Когалыма.

«Музейный квест» - представляет собой командную игру, в составе не более 5 человек. Победителей ждут призы. Важно, что участниками могут стать все желающие старше 18 лет.

Мероприятие состоится 15 мая в 20:00, а попасть на игру можно записавшись до 15 мая до 18.00 часов по телефону 8 (34667) 2-88-58.