В Сургутском районе мотоциклист пострадал при столкновении с «Киа Рио» Фото: ГИБДД России

В Югре за день зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в котором 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В посёлке Белый Яр Сургутского района 27-летний водитель «Киа Рио», при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», за рулём которого находился 36-летний мужчина. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его спасло то, что он находился в защитной экипировке и шлеме.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 81 водитель наказаны за выезд на полосу встречного движения, 37 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры настоятельно рекомендует водителям быть внимательнее, заранее включать указатель поворота и чаще смотреть в зеркала заднего вида для своевременного реагирования на ситуацию.