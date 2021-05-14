Жительница Радужного, продавая сумку потеряла собственные деньги Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 17 случаев мошенничества, югорчане перевели на счета злоумышленников 7 миллионов 700 тысяч рублей.

Жительница Радужного поверила аферисту, который уговорил её совершить покупку. Югорчанка надеялась приобрести хороший и качественный миксер по привлекательной цене. Думая о предстоящем кухонном приборе, она ввела реквизиты своей карты и лишилась почти 25 тысяч рублей.

В Нижневартовске 30-летняя женщина решила подзаработать, да и распрощаться с ненужным. На сайте разместила объявление о продаже сумки, вскоре нашелся покупатель и стал интересоваться товаром. В переписки мужчина сказала, что хочет приобрести аксессуар. Югорчанка на радостях сообщила аферисту все данные карты и ожидала пополнения счёта, но вместо это она увидела списания на 30 тысяч.

Жертвой мошенников стал и 35-летний житель Нижневартовска, ему заманчиво рассказывали о кредитах, так что югорчанин не смог устоять и оформил займ. Собеседники пообещали курьерскую доставку, правда за неё мужчине пришлось оплатить почти 8 тысяч. Но никто так и не доставил деньги даже спустя несколько дней.

На аналогичную уловку попалась и 39-летняя сургутянка. Ей пришлось оплатить услуги по оформлению и получению кредита, но мнимая активация займа обошлась женщине в 55 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.