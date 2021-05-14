В Мегионе двое мужчин залезли на территорию базы и украли 140 кг алюминия Фото: Татьяна Коркина

За сутки зарегистрировано 65 преступлений, по горячим следам раскрыто 40. Раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений.

В Мегионе двое мужчин залезли на территорию базы по улице Кузьмина, сломав петли и крепления, они сняли и украли с гаражных ворот алюминий на 140 кг, который потом сдали на пункты приёма металла на сумму более 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, уже судимые раньше молодые люди находятся под подпиской о невыезде.

В дежурную часть по Советскому району обратилась 31-летняя югорчанка и рассказала, что какой-то мужчина возле магазина в посёлке Пионерский пытался украсть пакеты с личными вещами у 52-летней женщины. Преступником оказался ранее судимый, неработающий 57-летний житель посёлка. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый свою вину признал.

В одном из банков Сургута кассир обнаружила поддельные 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Информация проверяется полицией.