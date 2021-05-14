В Сургуте откроют дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

«Сургутская городская клиническая поликлиника №1» создаёт новые возможности для югорчан, которые желают вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. В рамках мероприятий по профилактике распространения COVID-19 в Сургуте планируют открыть дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 на площадке и при содействии торгово-развлекательного центра «СитиМолл».

Уже формируется штат вакцинальных бригад, состоящих из врача и медицинской сестры, пополняется запас средств индивидуальной защиты, отрабатываются порядок и режим работы пункта. Кабинет будет находится на втором этаже торгового центра с полным набором необходимых помещений и рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой, связанной с медицинской информационной системой учреждения.

- Сегодня вакцинация – это единственный эффективный метод специфической профилактики заболевания и осложнений новой коронавирусной инфекции. Мы планируем уже в субботу 15 мая начать работу нового пункта с 13.00 до 17.00 в ежедневном режиме, семь дней в неделю- отметил главный врач поликлиники Максим Слепов.

Также главный врач подвёл итог, что новый пункт вакцинации обеспечит дополнительную возможность югорчанам пройти вакцинацию от COVID-19 и обезопасить себя и своих близких от опасного недуга.