Погода в Югре на 14 мая 2021 года: порывы ветра до 15-18 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре 14 мая: днём температура воздуха +25, +30 °С, по восточным районам +15, +20 °С. Ночью +2, +7 °С, по западным районам +10, +15 °С. Переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днём местами порывы до 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём температура воздуха +26, +28 °С. Ночью +4, +6°С. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

В Сургуте: Днём +25°С, ночью +12 °С, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 3-10 м/с.

В Нижневартовске: Днём +21 °С, ночью +11 °С, облачно с прояснениями, юго-западный 4-7 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +26 °С, ночью +13 °С, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4-9 м/с.

В Когалыме: Днём +24 °С, ночью +5 °С, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4-9 м/с.