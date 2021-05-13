В Югре задержали иностранца, который распространял наркотики на территории округа Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Полицейские узнали о предполагаемом сбыте крупной партии наркотиков на территории Югры. В результате работы сыщиков и бойцов спецотряда «Гром» на 25 км автодороги Сургут-Лянтор задержали 43-летнего иностранца с крупной партией метилэфедрона.

Преступник не отрицал свою причастность к незаконному обороту наркотиков и во всём признался, а также рассказал, что приехал в Россию специально для продажи запрещённых веществ. Распространять метилэфедрон мужчина собирался с помощью тайников-закладок, через которые он получил предназначенное для сбыта вещество.

Во время обыска в съёмной квартире, полицейские нашли 84 полимерных пакета с веществом светлого цвета. Кроме того, наркосбытчик указал местонахождение тайника, в котором оказалось 189,27 граммов наркотиков. Всего у наркосбытчика насчитали 3,8 кг «синтетики».

Следственные органы Сургутского района завели уголовное дело против наркоторговца и взяли его под стражу.