Подростки Нягани могут заработать на летних каникулах Фото: pixabay.com

В Нягани стартовал набор желающих войти в состав летних трудовых отрядов на базе Дома Молодежи. Ребята старше 14 лет могут отправиться на летнюю подработку. Зарплата начинается от 6 тысяч рублей и зависит от возраста и количества рабочих часов. Подработка включает в себя уборку городских территорий, в том числе прилегающих к социальным объектам. В планах трудоустроить на время каникул порядка 500 школьников, на сегодняшний же день заявки на подработку оставили 25 ребят. Обратиться к специалистам учреждения по поводу летнего трудоустройства можно по телефону 26-400.

Ранее мы писали, как Югра присоединилась к субботнику «Зеленая Весна», уборка по плану которого запланирована до 24 мая включительно. Также, мы сообщали, как в прошлом году в Нефтеюганске проходила массовая уборка.