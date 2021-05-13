Жительница Сургута отдала миллион аферистам за элитный внедорожник из США Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургута обратилась 33-летняя девушка и рассказала, что она пострадала от действий мошенников. Заявительница собиралась в начале года, купить автомобиль «Lexus» стоимостью более 2 миллионов рублей. Югорчанка нашла подходящее ей объявление в интернете и списалась с продавцом, который представился менеджером компании «Hgreg.ru». Продавец пояснил, что организация занимается поставкой японских автомобилей из США в Россию, с доставкой через московскую транспортную компанию.

Девушка договорилась с «продавцом» о том, что оплатит половину стоимости автомобиля. Далее, на протяжении двух месяце потерпевшая переводила деньги общей суммой более 1 миллиона рублей, на счёт мошенников. Также она перевела им около 40 тысяч рублей в счёт ускоренного таможенного оформления автомобиля.

Затем, два месяца сургутянка ждала поставки автомобиля, но продавец перестал выходить на связь, а сайт компании «Hgreg.ru» стал не действителен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.