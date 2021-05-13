В Югре напомнили жителям, что за сжигание травы можно получить штраф Фото: pixabay.com

Пожарные Югры продолжают беседовать с жителями частных секторов по поводу соблюдения правил пожарной безопасности. На этой неделе инспекторы из Пыть-Яха, Нефтеюганска, Лянтора, Белоярского и Кондинского районов напомнили что можно, а что нельзя делать в пожароопасный период более 100 семьям.

Сотрудники ведомства объяснили югорчанам правила пожарной безопасности в летний сезон, как подготовиться к опасному периоду, а также напомнили об административной ответственности за отжиг сухой травы и разведение костров.

- Во время пожароопасного периода, когда на улице установилась жаркая, ветреная погода, очень важно еще раз доходчиво напомнить и взрослым и подросткам о соблюдении элементарных требованиях пожарной безопасности - говорит инспектор пожарного надзора по Кондинскому району Наталья Семушина.

Наталья Семушина также пояснила, что во время рейдов сотрудники стараются донести до людей, что брошенные окурки или спички вдоль трассы, в лесу или на поле могут привести к выгоранию целого луга, от этого страдают и сами люди, и животные и природа.

Не смотря на ежедневные рейды без нарушителей не обходится. В Кондинском районе два нарушителя уже понесли административное наказание, в размере 2 и 3 тысяч рублей.