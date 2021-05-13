В Сургуте бывший сотрудник исправительной колонии подозревается в получении взятки Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте следственные органы завели уголовное дело против бывшего сотрудника исправительной колонии, который подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Как сообщают в следственном комитете, подозреваемый, занимал должность инспектора отдела безопасности исправительной колонии № 11 в Сургуте. Мужчина решил незаконно "подзаработать" и получил в октябре прошлого года взятку в сумме 62 тысячи рублей от одного из осужденных. Деньги ему "заплатили" за передачу предметов, запрещенных по правилам исправительного учреждения.

Но служба собственной безопасности УФСИН России по ХМАО-Югре выявила его махинации и после этого инспектора уволили из органов Федеральной службы исполнения наказаний.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали, как в Югре чиновница предложила «решить вопрос» за взятку в виде обуви для мужа.