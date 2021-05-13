Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 мая 2021 года увеличилось на 44 человека Фото: pixabay.com

В Югре продолжают выявляться новые случаи коронавируса. Так, за минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 44 новых случаев COVID-19 в 10 муниципалитетах. Всего за период пандемии на территории региона зафиксировано 56 635 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3421,9 случаев на 100 тысяч населения.

По клинической картине: на момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 человек диагностирована пневмония, у 2 болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 43 случаях, по 1 случаю контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 259 жителей Югры, сняты с наблюдения – 211 441 югорчанин. За сутки на COVID-19 обследовано 1 577 человека, всего прошли обследование 1 662 059 человека.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Нижневартовске – 17 и Ханты-Мансийске – 9.

Также случаи заболевания за день зафиксированы: в Нягани – 4; Сургуте – 4; Урае – 3; Лангепасе – 2; Нефтеюганске – 2; Когалыме – 1; Нижневартовском районе – 1; Советском районе – 1.

В тяжелом состоянии находятся 34 пациента, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 794 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 59 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 55 360 житель региона.

За последние сутки в России выявлено 8 380 новых случаев COVID-19. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 913 439 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 527 878 человек. За сутки скончались 392 человека. За весь период зафиксировано 114 723 летальных исходов.