Водитель «Ленд Ровер» в Нижневартовске решил не уступать дорогу и врезался в «Мицубиши» Фото: ГИБДД России

В Югре за сутки зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы.

В Нижневартовске 66-летний мужчина, находясь за рулём «Ленд Ровер», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Мицубиши», под управлением 32-летней девушки. Автомобили столкнулись, а в результате происшествия водитель и 24-летняя пассажирка «Мицубиши» получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 26 водителей наказаны по закону за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной трагедии.