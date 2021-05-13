В Югре сильный ветер может стать причиной ЧС Фото: НУ МЧС России по ХМАО-Югре

По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра сегодня в течение суток, в отдельных районах Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления в виде сильного ветра. Ветер западных направлений, днём порывами до 20 м/с.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу предупреждает югорчан, что прогнозируемые погодные явления могут спровоцировать чрезвычайные ситуации. Возникает опасность возникновения и быстрого распространения природных очагов пожаров, ухудшаются условия навигации для маломерных судов.

Югорчанам следует избегать нахождения под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями, а также не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами.

При возникновении происшествий немедленно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.