Югорчанка, желая купить декоративного щенка наткнулась на афериста Фото:pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району обратилась 27-летняя жительница Белого Яра. Девушка сообщила о краже с её банковской карты.

Девушка рассказала, что собиралась купить декоративную собаку породы «Йоркширский терьер». На одном из сайтов она увидела информацию о продаже подходящего щенка в Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа стоимостью 14 тысяч рублей. Предложение заинтересовало девушку и она связалась с продавцом.

Автор объявления даже отправил покупательнице видеозапись, на которой изображен пёс. Югорчанка окончательно убедилась в достоверности информации и решила оплатить стоимость собаки и оформить доставку.

Потерпевшая перешла по ссылке, которую ей отправил продавец, и ввела данные банковской карты. После чего с её счета списали около 23 тысяч рублей. Девушка позвонила по телефону горячей линии «Яндекс.Доставка», чтобы убедиться, что оплата прошла, но в call-центре ей сказали, что такого заказа нет. Пострадавшая пыталась вновь связаться с продавцом, но он перестал отвечать на сообщения и звонки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит наказания в виде лишения свободы на срок до 6 лет.