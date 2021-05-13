Мегионец отправится под суд за езду с полицейским на капоте Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Лангепасе завершили расследование уголовного дела против 31-летнего жителя города Мегион.

Мужчина 2 апреля 2021 года сел за руль пьяным, раньше его уже лишили прав за такой поступок. Когда он ехал на автомобиле Шевроле недалеко от дома 33 по улице Свободы города Мегион, его пытался остановить полицейский. Но мужчина вместо остановки решил сбить сотрудника. А испугавшись наказания, несмотря на то, что сотрудник полиции остался на капоте, обвиняемый продолжил ехать на высокой скорости.

Так он проехал около 1 км, а после остановки стал сопротивляться при задержании и бить полицейского по руками, голове и другим частям тела.

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Следствием собраны и доказательна его вины и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали, как девушка с ножами накинулась на полицейских в Пыть-Яхе, она была мертвецки пьяна.