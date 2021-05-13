Погода в Югре на 13 мая 2021 года: сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 13 и 14 мая ожидается ветер порывами 15 - 20 м/с.

Метеорологическая обстановка в Югре 13 мая: днём температура воздуха 14, +19°С, в юго-западных районах +20, +25°С, в северных и восточных районах +6, +11 °С. Ночью +6, +11 ºС, при прояснениях -1, +4 °С. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный, ночью 3 - 8 м/с, днём 8 - 13 м/с, местами порывы до 15 - 20 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём температура воздуха +16,+18 °С. Ночью +9, +11 °С. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, северный, ночью 3 - 8 м/с, днем 8 -13 м/с.

В Сургуте: Днём +12 °С, ночью +2 °С, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 3-8 м/с.

В Нижневартовске: Днём +11 °С, ночью 0 °С, небольшой дождь, юго-западный 3-7 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +14 °С, ночью +2 °С, облачно с прояснениями, ветер северный 2-9 м/с.

В Когалыме: Днём +9 °С, ночью 0 °С, утром небольшой дождь, ветер северо-западный 2-8 м/с.