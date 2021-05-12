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Происшествия12 мая 2021 15:29

Житель Нефтеюганска потерял два миллиона, доверившись мошенникам

Его обманули мнимые сотрудники банка
Виктория Терина
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Житель Нефтеюганска потерял два миллиона, доверившись мошенникам

Житель Нефтеюганска потерял два миллиона, доверившись мошенникам

Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганскую полицию поступило сразу несколько заявление о краже денег. Одно из них написал 62-летний мужчина, который стал очередной жертвой мошенников и потерял 2 миллиона рублей.

Оказывается, недавно ему позвонил якобы сотрудник одного из банков и стал задавать наводящие вопросы, уточнил фамилию, имя, отчество, и напористым голосом сообщил о том, что счета нефтеюганца в опасности. Мужчина забеспокоился, а собеседник стал нагонять ещё больше страха и торопить, настаивая срочно оформить «безопасный счёт», который поможет спасти деньги.

Югорчанин растерялся и решил следовать советам «специалистов», которым безоговорочно верил. Мужчин обратился в банк и снял со своего счёта деньги, а затем через кассу положил около 2 миллионов рублей на счёт, который продиктовали аферисты. Спустя несколько дней югорчанин понял, что никакого обещанного курьера с реквизитами нового счёта ему не дождаться и обратился за помощью в полицию.

Следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Криминал